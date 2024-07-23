Muhalefet Milletvekilleri Hayvan Hakları Kanunu Görüşmelerini Protesto Etti
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesinde muhalefet milletvekilleri, komisyon başkanını protesto etti.
(TBMM) - Muhalefet milletvekilleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesinde 12. saate girilirken, 7. maddenin ardından komisyonun ertelenmesi için Başkan Vahit Kirişci'yi protesto etti. TİP İstanbul Mlilletvekili Sera Kadıgil, Kirişci'nin önüne Meclis'in hayvan hakları araştırma raporunu fırlattı.