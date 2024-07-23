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Muhalefet Milletvekilleri Hayvan Hakları Kanunu Görüşmelerini Protesto Etti

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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesinde muhalefet milletvekilleri, komisyon başkanını protesto etti.

(TBMM) - Muhalefet milletvekilleri, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesinde 12. saate girilirken, 7. maddenin ardından komisyonun ertelenmesi için Başkan Vahit Kirişci'yi protesto etti. TİP İstanbul Mlilletvekili Sera Kadıgil, Kirişci'nin önüne Meclis'in hayvan hakları araştırma raporunu fırlattı.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kamuoyunda sokak hayvanlarına "ötanazi" yapılmasına yol açacak kanun olarak bilinen, 17 maddeden oluşan 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine  devam ediliyor.

Görüşmelerin 12. saatine girilirken muhalefet milletvekilleri, uzun süren komisyon çalışması sebebiyle Komisyon Başkanı Kirişci'ye çalışmaların ne zaman sona ereceğini sordu ve görüşmeleri devam eden 7. maddenin oylanmasının ardından komisyonun ertelenmesini talep etti. Vekiller, sıra kapaklarına vurarak "Yasayı çek" sloganlarıyla komisyonu protesto etti.

Başkan Kirişci, muhalefetin erteleme talebine; "'Yorulmayacağız, biz sonuna kadar çalışacağız' diyen siz değil miydiniz? Kusura bakmayın" cevabını verdi ve komisyona 10 dakika ara verdi.

Kirişci komisyondan çıkmak üzereyken, Meclis'in hayvan hakları araştırma raporunu göstererek, "Sen bakandın, bu rapor önündeydi. Çözüm burada" diye seslenen TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, raporu Kirişci'nin önüne fırlattı. Kadıgil, "Al sana çözüm" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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