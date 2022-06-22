Muhafazakar moda tutkunları İstanbul'da buluştu

Muhafazakar moda endüstrisinin öncülerinden #Markamarie, dünya genelindeki birçok tasarımcı ve moda markasını Togethere Summit etkinliği kapsamında İstanbul'da bir otelde ağırladı. 22 marka ve tasarımcının her birinin 6 kıyafetinin sergilendiği 'Royal Experience' temasıyla yapılan Togethere Muhafazakar Moda Zirvesi'nin ikinci durağı ise Paris olacak.

İstanbul'daki defilede, 22 marka ve tasarımcının yer aldığını ve etkinliğe 60 milyondan fazla erişim sağlandığını belirten #Markamarie Kurucu Ortağı Franka Soeria, "Moda defileleri her ne kadar dijitalde gerçekleştirilebilir olsa da aynı etkiyi yaratamayacağı da bir gerçek. Bu yüzden günümüzün modasının ana akımlarından biri olan muhafazakar moda anlayışını podyumlara taşıyarak dünya genelindeki moda tutkunlarını bir araya getirmek istedik. 'Kraliyet Deneyimi' temalı Togethere Muhafazakar Moda Zirvesi'nin ilkini muhafazakar modanın önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'da gerçekleştirdik" dedi.

MARKA VE TASARIMCININ HER BİRİNDEN 6 KIYAFET DEFİLEYE ÇIKTI

'Kraliyet Deneyimi' temasını, muhafazakar modanın zarif çizgilerini yansıttığı için seçtiklerini aktaran Soeria,"Düzenlediğimiz etkinlikle muhafazakar modanın zarif ve ince çizgilerini izleyicilerle buluşturduk. Moda tutkunlarının pandemide biriken özlemini bir nebze olsa azaltmanın yanı sıra, moda sektöründeki dayanışmaya da katkıda bulunarak birçok marka ve tasarımcıyı bir araya getirdik. İzleyemeyenler için de etkinlik görüntülerini Togethere Summit kanalından erişilebilir kıldık" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel