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Muğlaspor ile Yatağanspor arasında protokol tribününde kavga çıktı

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Muğla'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta Muğlaspor ile Yatağanspor'un karşılaştığı maçta, protokol üyeleri arasında yaşanan arbede ve kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Muğlaspor ile Yatağanspor arasında oynanan müsabaka sırasında protokol tribününde çıkan kavgaya ilişkin, ulusal basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında tüm kamera kayıtlarının çözümlenmesi, suç unsurlarının ve şüpheli ile müştekilerin tespiti yönünde emniyete talimat verildiği belirtildi.

Muğlaspor, dün kendi sahasında Yatağanspor'u konuk etmiş, müsabaka sırasında Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, BAL denetçisiyle konuşurken, Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç ile Toksöz arasında sözlü tartışma yaşanmış, ikili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüşmüştü.

Ardından protokolde Yatağanspor yönetim kurulu üyeleri ile Muğlasporlular arasında kavga çıkmış, polis ekipleri kavgayı ayırmak için protokol tribününe girmişti.

Olaylar sırasında 1-0 öne geçen Muğlaspor, müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Yatağan Muğla Hukuk Spor Güncel Haberler

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