Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Muğla Yatağan'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yıldırım kaynaklı yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili ekipler kontrol altına alma çalışmaları yapıyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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