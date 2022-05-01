Muğla'ya gelen tatilcileri Vali Orhan Tavlı karşıladı

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentteki uygulama noktasını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere iyi bayramlar dileyip, güvenli sürüş uyarısında bulundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile uygulama noktasına gelen Tavlı, burada görev yapan jandarmalar ve polislerle görüştü.

Sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlali, cep telefonu gibi konularda hatırlatmalarda bulunan Vali Tavlı, kurallara uyan sürücülere teşekkür ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Vatandaşlara "Bayramınız kemerli olsun" bilgilendirme broşürlerini de veren Tavlı, araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük hediye ederek kemerini takmamaları, trafik kurallarına uymamaları halinde ebeveynlerini uyarmalarını istedi.

Kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerinin de bayramlarını tebrik eden Vali Tavlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tavlı, sürücülerin, tatilcilerin güvenliği için bayram boyunca tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu kaydetti.