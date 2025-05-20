Muğla'ya 2024'te Yüzde 10 Turist Artışı Bekleniyor

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya bu yıl gelecek turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor.

Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini, en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 10 artış beklediklerini belirten Akbıyık, "Muğla'mız, ülkemizin ve dünyanın turizmdeki en önemli merkezlerinden biri. Muğla Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri. Biz de bu huzurun devam edebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. 2024 yılı boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören ilimizde, sadece deniz turizmi değil, spor, kültür, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinde de büyük gelişmeler yaşandı." dedi.

Mavi yolculukların, eşsiz koyların ve antik kentlerin ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunduğunu ifade eden Akbıyık, turizmi dört mevsime yaymak istediklerini dile getirdi.

Turizm gelirleri açısından Muğla'nın üçüncü sırada olduğunu belirten Akbıyık, "Ama koyları, sahili, denizi, spor ve yat turizmi potansiyeliyle birinci sıraya gelecek bir yer. Her yıl milyonlarca turist ilimizi ziyaret ediyor. Geçen yıl 3 milyon 7 bin yabancı turist geldi. Yerli turistle bu sayı 11 milyonu buluyor. Bu sene en az yüzde 10 bir artış umuyoruz. 4 milyonu inşallah yakalayacağız. Gelen misafirlerin huzuru hem ülkemiz hem Muğla için çok önemli. Bunun için tüm imkanlarımızı kullanarak çalışıyoruz." diye konuştu.

-"Şartları karşılamayan 248 basit konaklama tesisi kapatıldı"

Muğla Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan denetim ekipleri tarafından il genelinde 526 basit konaklama tesislerinin belge, ruhsat ve afet dayanıklılıklarının denetlendiğini anlatan Akbıyık, 85 tesisin faaliyette bulunmadığının tespit edildiğini, 15 tesisin kapatma işlemlerinin devam ettiğini, 248 tesisin ise şartları karşılamadığı için kapatıldığını vurguladı.

Kapatılan tesisler içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesisler ile 5 yıldızlı otellerin bulunmadığını vurgulayan Akbıyık, ayrıca daha önce belediye ruhsatlı olup, 2021 yılında yapılan düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama turizm işletmesi belgesi alan 2 bin 146 tesisin 502'sinin denetlendiğini, diğer işletmelerin denetimlerinin de devam ettiğini kaydetti.