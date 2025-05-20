Muğla'ya 2024'te Yüzde 10 Turist Artışı Bekleniyor

Muğla'ya 2024'te Yüzde 10 Turist Artışı Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 2024 yılında Muğla'ya gelecek turist sayısında yüzde 10 artış beklediklerini açıkladı. Muğla, alternatif turizm çeşitlerinde büyük gelişmeler yaşarken, 248 konaklama tesisi de şartları karşılamadıkları için kapatıldı.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya bu yıl gelecek turist sayısında yüzde 10 artış bekleniyor.

Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini, en iyi şekilde ağırlanan misafirlerin kentten mutlu ayrıldığını söyledi.

Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 10 artış beklediklerini belirten Akbıyık, "Muğla'mız, ülkemizin ve dünyanın turizmdeki en önemli merkezlerinden biri. Muğla Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri. Biz de bu huzurun devam edebilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. 2024 yılı boyunca yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi gören ilimizde, sadece deniz turizmi değil, spor, kültür, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinde de büyük gelişmeler yaşandı." dedi.

Mavi yolculukların, eşsiz koyların ve antik kentlerin ziyaretçilere benzersiz deneyimler sunduğunu ifade eden Akbıyık, turizmi dört mevsime yaymak istediklerini dile getirdi.

Turizm gelirleri açısından Muğla'nın üçüncü sırada olduğunu belirten Akbıyık, "Ama koyları, sahili, denizi, spor ve yat turizmi potansiyeliyle birinci sıraya gelecek bir yer. Her yıl milyonlarca turist ilimizi ziyaret ediyor. Geçen yıl 3 milyon 7 bin yabancı turist geldi. Yerli turistle bu sayı 11 milyonu buluyor. Bu sene en az yüzde 10 bir artış umuyoruz. 4 milyonu inşallah yakalayacağız. Gelen misafirlerin huzuru hem ülkemiz hem Muğla için çok önemli. Bunun için tüm imkanlarımızı kullanarak çalışıyoruz." diye konuştu.

-"Şartları karşılamayan 248 basit konaklama tesisi kapatıldı"

Muğla Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce oluşturulan denetim ekipleri tarafından il genelinde 526 basit konaklama tesislerinin belge, ruhsat ve afet dayanıklılıklarının denetlendiğini anlatan Akbıyık, 85 tesisin faaliyette bulunmadığının tespit edildiğini, 15 tesisin kapatma işlemlerinin devam ettiğini, 248 tesisin ise şartları karşılamadığı için kapatıldığını vurguladı.

Kapatılan tesisler içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesisler ile 5 yıldızlı otellerin bulunmadığını vurgulayan Akbıyık, ayrıca daha önce belediye ruhsatlı olup, 2021 yılında yapılan düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığından basit konaklama turizm işletmesi belgesi alan 2 bin 146 tesisin 502'sinin denetlendiğini, diğer işletmelerin denetimlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.