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Muğla'ya 200 Yataklı Acil Durum Hastanesi Yapılacak
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 200 yatak kapasiteli acil durum hastanesi inşa edileceği bildirildi. Sağlık Bakanı ile yapılan görüşmelerde mevcut sağlık yatırımları ve ihtiyaçlar ele alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 200 yataklı acil durum hastanesi yapılacağı bildirildi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile görüştü.

Milletvekilleri Mete ve Otgöz, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Muğla'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları, ambulans ve sağlık personeli ihtiyacı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede, Menteşe'ye mevcut hastanenin bahçesine 200 yataklı acil durum hastanesinin yapılması planlandı.

Seydikemer Devlet Hastanesinin ekip, ekipman ve tesisat eksiklikleri giderileceğinin belirtildiği görüşmede, Eğitim Araştırma Hastanesi yatak kapasitesinin ise 1700'e çıkarılması planlandı.

Görüşmelerde yatırım programına alınan Fethiye Devlet Hastanesi'nin yer tespitinin yapıldığı, Milas Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasına taşınması sonrası atıl kalan eski hastane arsası üzerine 20 ünitlelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binası yapımının da planlandığı bildirildi.

Öte yandan, görüşmede Kavaklıdere, Marmaris ve Ula'da eksikliklerin giderileceği, 10 kara ambulansı, hava ambulansı, 4 deniz ambulansı ve 2 UMKE aracının da talep edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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