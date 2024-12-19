Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
Erdoğan diplomasiye hız verdi
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu

Muğla ve İzmir'de Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda geniş çapta kaçak ürün ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı.

Muğla ve İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yatağan ilçesinde kaçak sigara satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile İzmir'de tespit edilen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 480 bin boş makaron, 172 bin 140 dolu makaron, 390 kilogram kıyılmış tütün, 122 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek, 83 bin 800 bandrolsüz boş makaron, 68 bin bandrolsüz sigara filtresi, 62 bin 900 doldurulmuş makaron, 205 kesilmiş bandrol, 50 kilogram açık kıyılmış tütün, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 6 sigara sarma makinası ele geçirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
img

Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.