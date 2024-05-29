Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.