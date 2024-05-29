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Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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