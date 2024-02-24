Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yol uygulaması: 41 şüpheli ve 6 zanlı yakalandı
Muğla ve ilçelerinde yapılan yol uygulamasında, arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında çok sayıda araç kontrol edildi ve kişi sorgulaması yapıldı. Yakalanan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Uygulama kapsamında ekiplerce çok sayıda araç kontrol edildi, kişi sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.