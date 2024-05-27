Muğla ve ilçelerinde aranan 125 şüpheli yakalandı
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 33'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 92'si çeşitli suçlardan aranan toplam 125 şüpheli yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar cezaevine teslim edildi.
Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, 20-26 Mayıs'ta Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 33'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 92'si çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 125 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.