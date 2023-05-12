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Muğla ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

Muğla ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Muğla ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Muğla ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay sürren çalışma kapsamında fuhşa aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi ile Denizli'de faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 8 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ekiplerce söz konusu adreslerdeki aramalarda 12 cep telefonu, bir miktara para, yazar kasa cihazı, dizüstü bilgisayar, tablet, 3 video kayıt cihazı, 9 hesap defteri, baskını haber vermek için kullanılan ikaz cihazı, çok sayıda cinsel içerikli hap ve materyal ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Denizli Ortaca Muğla Güncel Haberler

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