Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

AYDIN (AA) - Muğla ve Aydın'daki uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan 11 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

Zanlılardan 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Ula ilçeleri ile Aydın'daki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen operasyonda şüpheliler H.K, A.H, H.K, S.U, Ö.Ç, Y.O, S.K, E.M, Ü.A.Ö, C.T. ve B.Ç. gözaltına alınmıştı.