Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Muğla ve Aydın'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda S.C, L.Ç, B.Ç. ve T.B. gözaltına alındı. Ev ile araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla ve Aydın'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından Muğla'nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda S.C, L.Ç, B.Ç. ve T.B. gözaltına alındı.
Ev ile araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.