Muğla ve Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla ve Aydın'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda S.C, L.Ç, B.Ç. ve T.B. gözaltına alındı. Ev ile araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.