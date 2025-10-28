Muğla ve Antalya için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için 3 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak bekliyor. Vatandaşların sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi ve Antalya'nın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel