Muğla ve Antalya'daki Orman Yangınlarına Müdahele Sürüyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla ve Antalya'daki yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Karacabey, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde süren orman yangınıyla ilgili çalışmaları takip etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karacabey, sabah saatlerinde rüzgarın çok şiddetli esmesi ve zaman zaman yön değiştirmesinin hem hava ekipleri hem de kara ekiplerinin çalışmasını zorlaştırdığını söyledi.

An itibarıyla hava araçlarının da çalıştığını dile getiren Karacabey, "Sahada bulunan 56 arazöze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden yönlendirdiğimiz 32 arazözümüz de an itibarıyla yolda. Toplam 88 arazöz, tabi bu sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları. Bunun yanında diğer kamu kuruluşları ve belediyeleri ait araçlar da sahada. Arazinin bazı kısımlarının çok sarp ve engebeli olması ekiplerin hareketini kısıtlayan bir durum. Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ekipleri de tehdit eden bir duruma gelebiliyor. Bu işimizi zorlaştıran bir durum fakat önümüzdeki saatler itibarıyla rüzgarın biraz daha hafifleyeceğini bekliyoruz. İnşallah daha etkili bir şekilde müdahale etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Alanya'daki yangın

Alanya'da da devam eden büyük bir yangın olduğunu belirten Karacabey, "Orada da yangının devam ettiği kısım, yerleşim yerleriyle iç içe. Alanya'da yerleşim yerleri başta olmak üzere yangının bir an önce kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor." ifadesini kullandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise Muğla'da dünden bu yana 8 orman yangını çıktığını bunun 6'sının söndürüldüğünü söyledi.

"Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar"

Milas Kıyıkışlacık ile Köyceğiz'de yangınların sürdüğünü aktaran Akbıyık, "Köyceğiz en büyük ve şiddetli olanı. Tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar. 1 gün süreyle Milas ve Köyceğiz'de 5 okulumuzu tatil ettik. Köyceğiz'deki Pınar, Sazak ve Akköprü mahallelerimizde 169 haneyi güvenli alana aldık, yaklaşık 572 vatandaşımızı tahliye ettik. Yine 855 küçükbaş 460 büyükbaş hayvanı da güvenli alanlara taşıdık. İlk belirlemelerimize göre 1 ev, 2 ahır yangından etkilendi, maalesef 10 küçükbaş telef oldu." diye konuştu

Yangınlara müdahale için çevre il ve ilçelerden de çeşitli destekler sağlandığını anlatan Akbıyık, özel sektör sivil toplum kuruluşları ve belediyelere destekleri için teşekkür etti.

Akbıyık, Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz ve su tankeri, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopterle havadan müdahalenin devam ettiğini kaydetti.

"Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor

Bölgede sürekli yön değiştiren şiddetli bir rüzgarın hakim olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Bu da zaman zaman hava araçlarımızın çalışmasının etkiliyor. İnşallah yerleşim yerlerimize girmeden yangını önlemek için devletimiz tüm imkanlarıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yangının çıkış nedeninin tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor."