Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın Ramazan Bayramı Mesajı

Bayramlar; insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, mutlu ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerimizdir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, iki yıldır bayramları her birimiz evimizde sevdiklerimizden ayrı geçirmek durumunda kaldık. Devletimizin zamanında almış olduğu önlemler sayesinde Allah'a şükür, ülkemiz bu sınavı çok iyi verdi. Bu yıl koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alarak normalleşme adımlarını attık.

Koronavirüs salgını nedeniyle ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramların ardından bu bayramda büyüklerimizi ziyaret ederek onların hayır duasını almalı, küçüklerimize sevgi ve şefkatle yaklaşarak onların bayramlarını en iyi ve en mutlu şekilde geçirmelerini sağlamalıyız. Ayrıca akrabalarımız, tüm dostlarımız ve komşularımızla birlikte Kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin ailelerini de ziyaret ederek, onların bayram neşesini ve coşkusunu paylaşmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Muğlalı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

Bültenler / Güncel