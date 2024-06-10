Muğla Valisi: Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Akbıyık, sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelerde bölgede sıcak ve kuru hava ile rüzgarın etkisini artıracağının öngörüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki günlerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."

Öte yandan, son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ve ilçelerinde hava sıcaklıkların 40-45 derece, nem değerinin de yüzde 15 ila 45 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilerek, sıcak hava nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.