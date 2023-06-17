Muğla Valisi Orhan Tavlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Tavli mesajında, "1982 yılında kurulan ve bugüne kadar Mavi Vatan denizlerimizi üstün bir görev anlayışıyla koruyan, yerli ve milli gemileri, son teknoloji cihazlarla donatılmış uçar unsurları ve araçlarıyla denizlerde yetkilendirilmiş tek genel kolluk kuvveti olarak asayişi sağlamak için her şartta görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 41. yıldönümü kutluyorum. Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kendisine yüklenen görevleri, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temel değerlerini esas alarak üstün görev anlayışı ile yerine getirmektedir. Köklü tarihimizden almış olduğu güçle denizlerimizin güvencesi olma yolunda azim ve kararlılıkla ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün olduğu gibi bundan sonra da başarılarına yenilerini eklemeye ve Aziz Milletimizi gururlandırmaya devam edecektir. Bir kez daha Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 41'inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini üstün bir vazife anlayışı ile yerine getiren Komutanlığın değerli personeline çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA