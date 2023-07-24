Muğla Valisi Orhan Tavlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, basının demokratik kültürün ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, basın mensuplarının kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirdiğini ifade etti. Tavlı, tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, demokratik kültürün ayrılmaz parçası olan basın kuruluşlarının, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Basın kuruluşlarının bölge ve dünyadaki gelişmeleri doğru, tarafsız, objektif ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunduğuna dikkati çeken Tavlı, basının toplumun gereksinim duyduğu konularda kamu yararı gözeterek, bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirdiğini dile getirdi.

Basının toplumsal gelişim ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, çok zor koşullarda dahi gazetecilik mesleğinin getirdiği sorumluluğun bilinciyle toplumu sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek için çaba gösteren başta Muğla'da görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."