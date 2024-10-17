Muğla Valisi, Organize Suç Operasyonlarını Açıkladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, organize suç örgütlerine yönelik eylül ayında 2 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin tutuklandığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Muğla'da huzur, güven ve asayiş ortamının korunması için her türlü tedbiri aldıklarını 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

İl genelinde yürütülen güvenlik önlemlerine ek olarak spor müsabakaları ve diğer etkinlikler için alınan güvenlik önlemlerinin de hassasiyetle yürütüldüğüne değinen Vali Akbıyık, "Spora gölge düşürecek olumsuzlukları önlemek, vatandaşlarımızın güven içinde bu etkinlere katılmalarını sağlamak ve müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gereken tedbirleri alıyoruz." dedi.

Vali Akbıyık, okul çevrelerinde çocukların ve gençlerin eğitim öğretime güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlamak amacıyla, okul çevrelerinde devriye ekip sayılarını artırarak, okul güvenlik kameraları ve diğer güvenlik sistemleri ile okul çevrelerini güvenli hale getirdiklerini ifade etti.

Kentte organize suç örgütlerine yönelik 2 operasyon düzenlendiğini vurgulayan Akbıyık, gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin tutuklandığını söyledi.

Daha sonra sunum yapan Albay Murat Çam ise kentte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör suçlarından aranan şahıslara yönelik eylül ayında gerçekleştirilen 15 operasyonda 41 kişinin yakalandığını, 24 kişinin tutuklandığını söyledi.

-"Eylül ayında 197 organizatör tutuklandı"

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığına yönelik eylül ayında 188 operasyon düzenlediğini belirten Çam, bu operasyonlarda 257 organizatörün yakalandığını ve 197'sinin tutuklandığını belirtti.

Eylül ayında zehir tacirlerine yönelik 299 operasyon düzenlendiğini anlatan Çam, "Bu operasyonlar sonucunda 236 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 35"i tutuklandı." dedi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 61 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 162 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığına işaret eden Çam, 1 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Eylül ayında il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 717 şüphelinin yakalandığını belirten Çam, şüphelilerle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlattı.