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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yeni Yılı Uygulama Noktalarında Kutladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yeni Yılı Uygulama Noktalarında Kutladı
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni yıl dolayısıyla uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlar ve görevli personelin yeni yılını kutladı. Akbıyık, huzur ve güven içinde bir yeni yıl geçirilmesi için alınan tedbirleri de anlattı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların ve görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Akbıyık, ilk olarak Komiser Hamdi Bey Polis Karakolu'nu ziyaret ederek, personelle sohbet etti.

Daha sonra Muğla-Aydın ve Denizli-Muğla kara yollarındaki uygulama noktalarına giden Akbıyık, buralarda görev yapan güvenlik güçlerinin ve durdurulan araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutladı.

Muğlalılar ile misafirlerin yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri amacıyla kent genelinde gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Akbıyık, yeni yılın ülke ve dünyaya barışla huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Akbıyık, uygulama noktasındaki ziyaretlerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada görev yapan personelin de yeni yılını kutlayan Akbıyık, daha sonra kameralardan Muğla ve ilçelerinde yaşanan yoğunluğu bir süre takip etti.

Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ramazan Dal, Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu ve İsmail Soykan, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş de eşlik etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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