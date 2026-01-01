Muğla Valisi Akbıyık, görevi başında yeni yıla giren personeli ziyaret etti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni yıla görevi başında giren personeli ziyaret etti.

Vali Akbıyık, vatandaşların huzur ve güvenliği için yeni yılda görev başındaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ile Menteşe Bayır Jandarma Karakolunda görevli personelin yeni yılını kutladı.

Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra Menteşe'de Aydın girişindeki uygulama noktasında görev yapan güvenlik personeli ile Kötekli Hambi Bey Polis Merkezi İrtibat Noktası'nda görev yapan personelin de yeni yılını kutladı.

Vali Akbıyık, yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanması için Muğla genelinde gece boyunca ekiplerin denetimlerine devam edeceğini söyledi.

Akbıyık, son olarak Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine giderek buradaki personelin yeni yılını kutladı. Burada jandarma ve Sahil Güvenlik telsizi üzerinden görev başındaki ekiplerin yeni yılını kutlayan Akbıyık, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Öte yandan, Muğla kent merkezinde polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak için kent girişindeki kontrol noktalarında uygulamalara ağırlık verdi.

Kentteki birçok ana arterde ise trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi.