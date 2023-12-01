Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Engelliler Günü Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Vali Akbıyık, engelli bireylerin toplumda var olabilecekleri imkan ve fırsatların sunulması gerektiğini belirterek, devletin engelli bireylerin hayat şartlarını iyileştirme ve destekleme konusunda önemli adımlar attığını ifade etti.

Muğla valisi İdris Akbıyık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 3 Aralık tarihinin engellilere yönelik toplumsal bilincin ve farkındalığın artırması bakımından çok önemlidir.

Vali Akbıyık, "Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılım, tüm bireylerin en temel hakkı olup, engelli bireylerin toplumda var olabilecekleri imkan ve fırsatlar sunmak, herkes gibi ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşama tam katılmalarını sağlamak hepimizin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Bu anlamda engelli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlara kapsamlı çözümler getirmek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmet sunmak sosyal devletin en temel görevidir. Bugün geldiğimiz noktada devletimizin hayata geçirdiği düzenlemelerle engelli bireylerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik yönden desteklenmesi diğer yandan fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin toplum içinde sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bizlerde; geleceğe güvenle bakan güçlü ve sosyal bir toplum olmak için engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme, beklenti ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti ile çalışıyoruz. Çünkü engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, onların yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize başarı, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA