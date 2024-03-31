Muğla Valisi İdris Akbıyık, oyunu Kocamustafendi İlkokulu'nda kullandı.

Vali Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile geldiği okulda 1245 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, seçimlerin genel güvenliği için bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Akbıyık, kentte seçim sürecinin herhangi bir olumsuzluk olmadan başladığını belirterek, "Seçimler ülkemize hayırlı olsun. Seçimler, Muğla'da huzur ve güven içerisinde geçiyor. Propaganda sürecinde gayet keyifli, demokratik, hoşgörülü bir süreç geçirildi. İnşallah bugün de aynı duyarlılıkta Muğla halkına yakışır demokratik, vatandaşın iradesinin en iyi şekilde yansıdığı bir seçim olur." dedi.

Seçimlerde il genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığına vurgulayan Akbıyık, güvenlik güçlerinin tüm sandıklarda görev yaptığını, huzur ve güven ortamında bir seçim havası olduğunu ifade etti.