Muğla Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı

Muğla Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında maneviyatın, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, gönüller arasında köprü kuran, kırgınlıkların sona erdiği, dostluk ve muhabbetin pekiştiği, toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı özel günler olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, büyükleri ziyaret etmenin, çocukları sevindirmenin ve bayramın ruhuna yakışır bir şekilde hareket etmenin, kendilerini hem insani hem de toplumsal olarak daha güçlü kılacağını belirtti.

Akbıyık, Muğla'nın dört bir yanında vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm kamu kurumlarının görev başında olduğuna vurgu yaparak, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, dikkatli ve sabırlı olmalarını özellikle rica ediyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, kamu personelimizin, basın mensuplarımızın ve bayramı ilimizde geçirecek tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Vali Akbıyık, bayramın, Muğla'ya, ülkeye ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

Ülkede kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.