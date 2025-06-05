Muğla Valisi Akbıyık'tan Kurban Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında maneviyatın, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların, gönüller arasında köprü kuran, kırgınlıkların sona erdiği, dostluk ve muhabbetin pekiştiği, toplumsal dayanışmanın zirveye ulaştığı özel günler olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın, büyükleri ziyaret etmenin, çocukları sevindirmenin ve bayramın ruhuna yakışır bir şekilde hareket etmenin, kendilerini hem insani hem de toplumsal olarak daha güçlü kılacağını belirtti.

Akbıyık, Muğla'nın dört bir yanında vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için tüm kamu kurumlarının görev başında olduğuna vurgu yaparak, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına titizlikle uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, dikkatli ve sabırlı olmalarını özellikle rica ediyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, kamu personelimizin, basın mensuplarımızın ve bayramı ilimizde geçirecek tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Vali Akbıyık, bayramın, Muğla'ya, ülkeye ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temennisinde bulundu.