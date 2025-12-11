Haberler

Muğla Valisi Akbıyık'tan "yurt inşaat sahasında karstik çukur olduğu" iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe ilçesindeki yurt inşaat sahasında karstik çukur bulunduğu iddialarını yalanlayan Muğla Valisi İdris Akbıyık, detaylı incelemeler sonucunda böyle bir oluşuma rastlanmadığını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe ilçesindeki yurt inşaat sahasında temel kazısı sırasında karstik çukura rastlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt inşaat sahasında temel kazısı sırasında karstik çukur bulunduğu iddialarının ardından bölgede uzman ekiplerce çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yapılan kazı çalışmalarında böyle bir çukura rastlanmadığını belirten Akbıyık, inşaat oturum alanı dışında bir tane görüldüğünü ve bunun hiçbir binanın oturum alanı altına rast gelmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün, sahadan gelen bilgiyi Bakanlık yetkililerine ilettiğini belirten Akbıyık, Bakanlık tarafından zemin etüt raporlarının tekrar değerlendirildiğini ve karstik çukurun genel zemin yapısı açısından bir risk oluşturmadığı kanaatine varıldığını ifade etti.

Akbıyık, bu süreçte, söz konusu iddiaları gündeme getiren kişinin daha önce alt yüklenici olarak çalıştığını, müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iş ilişkilerinin sonlandığını dile getirdi.

İki firmanın şu anda birlikte çalışmadığına dikkati çeken Akbıyık, yurt inşaatının tamamlanmasına çok az süre kalmışken, öğrencilerin yurda kabul aşamasına gelinmişken bu iddiaların gündeme gelmesinin dikkati çekici olduğunu vurguladı.

Akbıyık, çukurun inşaat alanı dışında olsa da uzman ekipler tarafından saha genelinde jeoradar (yer radarı / GPR) sistemi kullanılarak zemin etüdü çalışması yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bakanlık uzman ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelere ek olarak, saha genelinde 50 santimetre aralıklarla, zikzak yönlü ölçüm yöntemiyle 14 metre derinliğe kadar jeoradar sistemi kullanılarak ayrıntılı zemin taraması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2 ve 3 boyutlu zemin görüntüleri elde edilmiştir. Yapılan kapsamlı değerlendirmede, sahada sürekliliği olan arkeolojik bir yapı, boşluk veya anormal bir oluşuma dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı tespit edilmiştir. İnşaat süreci teknik standartlar, güvenlik kriterleri ve bakanlık denetimi doğrultusunda titizlikle takip edilmeye devam etmektedir."

Yapılan jeoradar çalışmasının Bakanlık yetkilileri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elamanları tarafından müştereken yapıldığını aktaran Akbıyık, ayrıca iki ayrı üniversitenin uzman ekiplerinin de daha kapsamlı ve detaylı raporlama çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Alanya'da dayı dehşet saçtı: 1 yeğenini öldürüp diğer yeğeni ve eniştesini yaraladı

Önce sosyal medyada haber verdi, sonra aile katliamına kalkıştı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title