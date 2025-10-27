Haberler

Muğla Valisi Akbıyık'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, Cumhuriyetin ilanının 102'nci yıl dönümünü, milletçe büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, aziz milletin bağımsızlık, birlik ve beraberlik iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Akbıyık, Cumhuriyetin milletin ortak değeri ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Akbıyık, mesajında, 102 yıldır olduğu gibi bugün de ülkenin demokrasisi, hukuk devleti anlayışı, ekonomik gücü, bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarıyla büyümeye, gelişmeye ve dünya sahnesindeki saygın yerini güçlendirmeye devam ettiğine dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin her bir ferdiyle birlikte omuz omuza vererek, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, istiklalimizi kazanmak ve Cumhuriyetimizi yüceltmek için mücadele eden tüm kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Akbıyık, Muğlalıların ve aziz milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını kaydetti.

