Muğla Valisi Akbıyık'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, milletin sarsılmaz inancı ve kahraman Türk ordusunun yıkılmaz cesaretiyle kazanılan zaferin, Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olacağını tüm dünyaya yeniden ilan ettiği gün olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Gücünü tarihindeki şanlı zaferlerinden alan milletimiz, bundan sonra da geçmişinden aldığı ilhamla, milli sınırları içerisinde var olma kararlılığından asla vazgeçmeyecektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile karşılaşacağımız her türlü badireyi aşıp bağımsızlık ateşini nesilden nesile aktararak ecdadımızdan aldığımız güçle Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruyup yükselteceğimize olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, bütün vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."