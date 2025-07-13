Muğla Valisi Akbıyık'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında, devletin bekasını, milletin istiklal ve istikbaline yönelen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin kararlı duruşu ile bertaraf edilişinin 9. yıl dönümünü ve milli irade zaferinin birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunun yaşandığını belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların yalnızca bir darbe teşebbüsü değil, aziz millete, vatana ve şanlı bayrağa karşı yapılan alçakça ihanet girişimi olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün karanlık yüzü ve o geceye dair hain planları tüm gerçekliği ile ortaya çıkmış, milletimizin hafızasında silinmeyecek izler bırakmıştır. O karanlık gecede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten yaptığı tarihi çağrıya kulak veren aziz milletimiz, hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, meydanları doldurmuş, tanklara, helikopterlere, namlulara gövdesini siper etmiştir. Aziz milletimiz, vatanını canı pahasına savunarak destansı bir direnişe imza atmıştır. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimiz büyüklüğünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş, vatanına, demokrasisine ve milli iradesine kasteden her türlü iç ve dış tehdide karşı, hangi şart altında olursa olsun asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir."

Akbıyık, milletin o gece yazdığı destanın karanlığı aydınlığa çeviren dirilişin adı olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını ifade etti.

Ülkenin geleceğine, birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı verilen onurlu mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini ve 15 Temmuz ruhunun her daim yaşatılacağını belirten Akbıyık, milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlara saygılarını sunduğunu vurguladı.