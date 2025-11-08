Muğla Valisi Akbıyık'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Akbıyık, mesajında, 10 Kasım'ın sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil aynı zamanda onun fikirlerini, eserlerini ve emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatma azminin tazelendiği anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesiyle millete yön gösterdiğini, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle çağdaş, demokratik ve güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığını ifade eden Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."