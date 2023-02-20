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Muğla Valiliğinden depremzedelerden "yüksek kira" istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı

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Muğla Valiliğinden depremzedelerden 'yüksek kira' istenmesine ilişkin yaptırım uyarısı

Muğla Valiliği, depremzedelere konutları fahiş fiyatla kiraya verenlere ceza uygulanacağını bildirdi.

Muğla Valiliği, depremzedelere konutları fahiş fiyatla kiraya verenlere ceza uygulanacağını bildirdi.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, deprem felaketi nedeniyle kente barınma amacıyla gelen vatandaşlara, konut kiralarında fahiş fiyat artışı uygulayan bazı fırsatçıların olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Milletin, depremin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Ticaret Müdürlüğümüz ve Vergi Dairesi Başkanlığımız koordinesinde gerekli tedbirler alınacak, haksız fiyat artışına sebep olan konut sahipleri, emlakçı ve benzeri ilgililer hakkında yoğun, yaygın denetimler yapılacak ve fırsatçılık cezasız bırakılmayacaktır. Hepimizi derinden yaralayan bu süreçte her türlü suistimali önlemek adına ne gerekiyorsa yapmaya, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Güncel

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