Muğla Ula'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilo 600 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu unsurlar ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, polisin operasyonunda 20 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Eylül'de Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde 3 eve düzenlenen operasyonlarda 695 Hint keneviri, 20 kilo 600 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, 37 fişek, 2 alarmlı güvenlik kamerası ve 10 litre sıvı gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
