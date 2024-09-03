Muğla Seydikemer'de Yeni Adalet Sarayı Hizmete Girdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yapımı tamamlanan adalet sarayı hizmete girdi.

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, hakim ve savcılar, açılışı yapılan adalet sarayını gezdi.

Belediye Başkanı Akdenizli, ilçenin önemli bir eksiğinin giderildiğini söyledi.

İki asliye hukuk, iki asliye ceza, sulh ceza ve sulh hukuk mahkemelerinin bulunduğu Adalet Sarayı'nda, 3 savcı ve 5 hakim görev yapıyor.