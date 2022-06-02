Muğla polisinden tatilcilere "sahte rezervasyon dolandırıcılığı" uyarısı - Haberler

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Muğla polisinden tatilcilere "sahte rezervasyon dolandırıcılığı" uyarısı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla polisinden tatilcilere 'sahte rezervasyon dolandırıcılığı' uyarısı

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, tatilcileri sahte web siteleri üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, tatilcileri sahte web siteleri üzerinden rezervasyon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde gazetecilerle bir araya gelen Dilberoğlu, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Projesi çerçevesinde il genelinde çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarını bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Dilberoğlu, bu bölgelerdeki otellerin internet sayfaları kopyalanarak dolandırıcılık yapılabildiğini ifade etti.

Dilberoğlu, misafirlerin otelin internet sayfasından rezervasyon yaptırdıklarını zannedip kaporalarını yatırdığını, tatil için geldiklerinde ise mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

Tatilcilerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Dilberoğlu, "Misafirlerin, tatil yapacakları oteli telefonla arayarak parayı yatırmadan önce rezervasyonlarını teyit ettirmeleri büyük önem arz ediyor." dedi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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