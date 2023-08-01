Muğla Ortacalı Bilim İnsanı Dr. Veli Vural Uslu, 2023 John Kendrew Ödülüne Layık Görüldü

Muğla Ortacalı bilim insanı Dr. Veli Vural Uslu, bilim ve bilim iletişimi alanındaki çalışmalarıyla 2023 yılı John Kendrew ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde yaptığı konuşmada, bilimin herkesin anlayabileceği hale getirilmesi için sanatın önemine vurgu yaptı.

Muğla Ortacalı bilim insanı Dr. Veli Vural Uslu, bilim ve bilim iletişimi alanda yaptığı çalışmalardan ötürü 2023 yılı John Kendrew ödülüne layık görüldü.

1962 yılında Nobel ödülü kazanan Sir John Kendrew adına yılda bir kişiye verilen bu ödül şu ana kadar 2020'de Nobel ödülüne layık görülen çalışmayı yürüten Martin Jinek'in de içinde bulunduğu MIT, HHMI, Harvard, Cambridge, Oxford gibi dünyanın en önde gelen üniversitelerinde araştırma yapan değerli bilim insanlarına verilmişti.

Sir John Kendrew'ün kurduğu ve pek çok Nobel ödülüne de ev sahipliği yapan European Molecular Biology Laboratory -EMBL'in Almanya'daki merkezinde yapılan ödül töreninde Dr. Veli Vural Uslu, ödülünü Heidelberg Üniversitesi Bioteknoloji bölümü dekanı Prof. Dr. Rüdiger Hell ve Heidelberg Üniversitesi doktora akademisi dekanı Dr. Helke Hillebrand'ın elinden aldı.

Dr. Uslu ödül töreninde yaptığı konuşmada, bilimin herkesin anlayabileceği hale getirilmesi için pek çok sanat koluyla el ele çalışılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında yerel basının ve yerel kurumların özellikle pandemi gibi zor durumlarda çok önemli bir görev üstlendiğinin altına çizen Veli Vural Uslu'nun konuşması büyük beğeni topladı. Dr. Uslu ödülünü Muğla'da orman ağaçlarını yangınlardan koruyan tüm bölge halkına ithaf etti.

Dr. Veli Vural Uslu, şu anda Almanya'da AgroScience Bitki Araştırma Enstitüsünde, yeni nesil temiz ve sürdürülebilir tarım ilaçları konusundaki çalışmalarına bölüm başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Heidelberg Üniversitesi'nde doçent olarak derslere girmekte olan Dr. Uslu bilim iletişimi ve sunum eğitimi konusunda Avrupa'da pek çok üniversitede ve özel kurumda ders veriyor. - MUĞLA