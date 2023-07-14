Muğla Ortaca'da Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.Ortaca'nın Tepearası Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 16.40 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.