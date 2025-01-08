Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Yangınlara Karşı Orman Köylerinde Bilgilendirme Çalışmaları Yapıyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce orman köylerinde yangınlara karşı bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Yılın ilk köy bilgilendirme çalışmaları Muğla merkeze bağlı Kozağaç ve Yaraş mahallelerinde yapıldı.

Toplantılara katılan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2024 yılında orman yangınları açısından çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek orman yangınlarına karşı mücadelede köylülere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Muğla orman Bölge Müdürlüğünde köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları nisan ayına kadar devam edecek.

Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünce tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacak.