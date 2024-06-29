Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE MÜDAHALE EDİYOR

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinin ardından Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangına 4 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 12 hava aracının yanı sıra 44 arazöz, 14 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,