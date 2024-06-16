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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Bayram Tatili İçin Orman Yangınlarına Karşı Uyarıyor

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bayram tatili için yöreye gelenleri orman yangınları konusunda bilgilendiriyor. Tatilciler, polis ve jandarma kontrol noktalarında orman yangınlarına karşı uyarıcı broşürlerle bilgilendiriliyor. Ayrıca, broşürlerde orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler ve acil çağrı merkezi numaraları da yer alıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bayram tatili için yöreye gelenleri bilgilendiriyor.

Bayram tatili nedeniyle araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Muğla bölgesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtıldı.

Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, broşürlerin yanı sıra vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Dağıtılan broşürlerde, "Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım", "Semaver keyfiniz kederimiz olmasın", "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibareleri yer alıyor.

Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarına dikkat çekilen broşürlerde, ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe-bardak ve sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması uyarılarında bulunuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

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