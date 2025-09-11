Haberler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salları içindeki 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 12'si çocuk, 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
500
