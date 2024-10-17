Muğla'nın Ortaca ve Dalaman İlçelerinde Orman Yangınları Çıktı

DALAMAN'DA DA ÇIKTI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale sürerken, saat 20.30 sıralarında Dalaman ilçesine bağlı Taşbaş Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki orman yangınına da ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,