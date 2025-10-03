Muğla'nın Ortaca İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.