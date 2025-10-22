Haberler

Muğla'nın Ortaca Açıklarında 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Akdeniz açıklarında 34.46 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre ilçelerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye'ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu saptandı. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

