Muğla'nın Milli Mücadele kahramanları duvara resmedildi - Haberler

Muğla'nın Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının duvara resmedildiği mural resim çalışmasının açılışı yapıldı.

Sanatçı Erdem Aylı tarafından Konakaltı Kültür Merkezinin duvarına Muğla'ya doğru bakan Atatürk, İskender Alper, Bozüyüklü Hacı Süleyman Efendi, Zorbazade Ragıp Bey, Efeler, Serdengeçti Birlikleri, İsmet Tayyaresi ve zeytin dalı resmedildi.

Törende konuşan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Konakaltı Kültür merkezini güzel bir sanat eseriyle taçlandırmanın kendisi için gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Menteşe'nin bir kültür kenti olduğunu belirten Gümüş, "Kendi kültür ve tarihimize de mutlaka sahip çıkmalı ve bizden sonraki kuşaklara aktarmalıyız. İşte, karşınızda duran bu güzel duvar resmiyle artık Atatürk Muğla'ya, Muğla da Ata'sına bakıyor. Milli Mücadele yıllarını anlatan, böylesine gurur verici bir eserin tanıtımını yapmak bizim için gurur verici." dedi.

Konakaltı Kültür Merkezindeki mural çalışmanın yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirten sanatçı Erdem Aylı ise eserin kendisi için de çok değerli bir çalışma olduğunu dile getirdi.