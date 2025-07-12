Muğla'nın Milas ilçesinde Ziraat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde Ziraat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde Meşelik Mahallesi'nde çıkan ziraat alanındaki yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Meşelik Mahallesi'ndeki ziraat alanında yangın başladığı ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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