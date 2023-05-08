Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşlar su tarifesine tepki gösterdi

Güllük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, özel bir şirket tarafından uygulanan su tarifesinin pahalı olduğunu ve 3 gündür su olmadığını belirterek eylem yaptı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, özel bir şirket tarafından uygulanan su tarifesinin pahalı olduğunu ve 3 gündür su olmadığını belirterek eylem yaptı. Güllük Körfezi Koruma Platformu adına konuşan Neşe Tuncer Güngüt, "İmtiyaz sözleşmesini alan şirket, kamu hizmeti vermeye talip bir şirketten çok para toplamaya çalışan bir yapı görünümü vermektedir. Biz artık bakanlıklar ve belediyeler arasında kimin sorumlu olduğuna dair suçlamaları dinlemek istemiyoruz. Bu sorunun hemen bugün çözülmesini istiyoruz" dedi.

Güllük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, Güllük'te özel bir şirket olan HZR Güllük Su ve Atıksu Yatırım Yapım İşletme A.Ş. tarafından uygulanmaya devam eden su tarifesine tepkisi sürüyor. 2005 yılında devir işlemi yapılan ve 2007 yılında İçişleri Bakanlığı'nın devir işlemini onaylamasıyla Muğla genelinde belediye tarafından verilen su ve kanalizasyon hizmeti, Güllük Mahallesi'nde özel bir firma tarafından sağlanmaya başlandı. Güllük Körfezi Koruma Platformu 2021 yılı Kasım ayında konuya ilişkin başlattıkları eylemde suyun tonuna 10,75 lira ödediklerini belirtmişlerdi. Bugün de platformun çağrısıyla toplanan vatandaşlar suyun tonuna 80 lira ödediklerini ve 3 gündür su olmadığı söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"SAĞLIKLI BİR ORTAMDA YAŞAMA HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR"

Güllük Körfezi Koruma Platformu ve Güllük Alevi Kültür Derneği adına bugün mahallede yapılan protestoda basın açıklamasını okuyan Neşe Tuncer Güngüt, şunları söyledi:

"2005 yılında Güllük Belediyesi bir imtiyaz sözleşmesiyle beldede su ve kanalizasyon hizmetini özelleştirmiş, ülkemizde başka bir örneği olmayan bu uygulamayla su ve kanalizasyon hizmetleri 35 yıllığına özel bir şirkete devredilmiştir. Geçen 15 yıllık sürede ne yeni bir kanalizasyon yatırımı yapılmış, ne de musluktan akan su içilebilir hale gelmiştir. Tüketici olarak hizmet sağlayıcımızı seçim hakkımızın olmadığı bir yerde ancak en temel insan haklarından olan içilebilir, ulaşılabilir, ucuz ve hatta bedava su hakkı ile etkin ve sıhhi bir arıtma ile sağlıklı bir ortamda yaşama hakkımız ihlal edilmektedir.

"SUYUN TONUNA 80 LİRA ÖDÜYORUZ"

İçemediğimiz, yemek yaparken kullanamadığımız suyun tonuna şimdilik 80 lira ödemek, ödediğimiz paranın karşılığını alamamak ve bu hukuki konuyla ilgili karşımızda muhatap bulamamak isyanımızı çoğaltmaktadır! Bu ihtiyaçlarımızı karşılamak için, fazladan bedel ödeyip şişelenmiş su alıyoruz veya pahalı filtrasyon sistemleri kullanıyoruz. Güllük Körfezi, Kentsel Atıksu Yönetmeliğine göre Hassas Alan olarak belirlenmiş ve buraya deşarj edilen suyun Ek IV Tablo 2'deki kriterlere göre arıtılması gerekmektedir.

"ŞİRKET, PARA TOPLAMAYA ÇALIŞAN BİR YAPI GÖRÜNÜMÜ VERMEKTEDİR"

Denize deşarj edilen atık suyun ve musluktan akan suyun mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel olarak denetimleri yapılmakta mıdır? Muhatabımız kimdir? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu denetimi yapmakta mıdır? Milas Belediyesi bu denetimleri yapmakta mıdır? MUSKİ/Muğla Büyükşehir Belediyesi bu denetimleri yapmakta mıdır? Şirket güvence bedellerini güncelleme adı altında kendine yeni bir finans kaynağı yaratmıştır. Gelen tepkiler sonucunda, şimdilik bundan vazgeçmiş gibi görünse de gelecekte yine bu ve bunun gibi hukuksuz işlemleri devam edeceğine unutmamak gerekiyor. İmtiyaz sözleşmesini alan şirket, kamu hizmeti vermeye talip bir şirketten çok para toplamaya çalışan bir yapı görünümü vermektedir.

"BU SORUNUN HEMEN BUGÜN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

İmtiyaz sözleşmesinin devredilemeyeceğine dair hüküm olmasına rağmen, sözleşme devredilmiş ancak kimse bu konuda gereğini yapmamıştır. Biz artık bakanlıklar ve belediyeler arasında kimin sorumlu olduğuna dair suçlamaları dinlemek istemiyoruz. Bu sorunun hemen bugün çözülmesini istiyoruz. Vatandaşın su hakkı ve sağlıklı ortamda yaşama hakkını ihlal etmeden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Tüm kurumları, vatandaşın yani kamunun yanında bu olmaya, kamu yararını gözetmeye çağırıyoruz."