Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Sekköy mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.