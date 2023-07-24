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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ederken, helikopterler de havadan destek veriyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangın, Kısırlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, helikopterler de sortileri ile çalışmalara havadan destek veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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