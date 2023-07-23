Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.