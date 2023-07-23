Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
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Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel